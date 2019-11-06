Подписаться
Новости. Общество
10:09, 06 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

"Легенда" не помогла алиментщику из Петрозаводска скрыться от приставов

Загрузка...

Петрозаводчанин задолжал ребенку более 100 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Ранее алиментщик был привлечен к обязательным работам сроком на 10 часов. Должник наказание исполнил, но мер к погашению задолженности не только не предпринял, но еще и начал скрываться от приставов.

Судебные приставы позвонили петрозаводчанину с требованием явиться для дачи объяснений, но мужчина сказал, что работает вахтовым методом в Санкт-Петербурге.

Разыскники выехали по адресу его проживания и опросили соседей. Они сказали, что видят его ежедневно поздно вечером, когда он приходит домой с работы.

Выяснилось, что мужчина работает в медицинском республиканском учреждении. В отношении должника было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. 

По месту работы алиментщика судебный пристав направил постановление об удержании 70% от заработка в счет уплаты долга.

Ранее нерадивого отца из Карелии осудили за неуплату алиментов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
30.10.2019, 16:30
Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"

Аналитика

05.11.2019 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Медиа

Праздник Марьяне-2019 в Петрозаводске
05.11.2019 09:43
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»