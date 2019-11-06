"Легенда" не помогла алиментщику из Петрозаводска скрыться от приставов

Петрозаводчанин задолжал ребенку более 100 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Ранее алиментщик был привлечен к обязательным работам сроком на 10 часов. Должник наказание исполнил, но мер к погашению задолженности не только не предпринял, но еще и начал скрываться от приставов.

Судебные приставы позвонили петрозаводчанину с требованием явиться для дачи объяснений, но мужчина сказал, что работает вахтовым методом в Санкт-Петербурге.

Разыскники выехали по адресу его проживания и опросили соседей. Они сказали, что видят его ежедневно поздно вечером, когда он приходит домой с работы.

Выяснилось, что мужчина работает в медицинском республиканском учреждении. В отношении должника было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов.

По месту работы алиментщика судебный пристав направил постановление об удержании 70% от заработка в счет уплаты долга.

Ранее нерадивого отца из Карелии осудили за неуплату алиментов.