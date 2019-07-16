Легкоатлет из Петрозаводска победил на международных соревнованиях

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Мастер спорта России Андрей Лукин стал первым на дистанции 200 метров на знаменитом турнире "Мемориал братьев Знаменских", сообщили в мэрии Петрозаводска.
Соревнования прошли на стадионе "Метеор" в подмосковном Жуковском. Представлявший Петрозаводск студент четвертого курса строительного факультета ПетрГУ Мастер спорта России по легкой атлетике Андрей Лукин одержал победу в беге на 200 метров среди мужчин, показав результат в 21,07 секунды.
"Мемориал братьев Знаменских" известен своими достижениями. На этих соревнованиях выступают сильнейшие представители легкой атлетики страны и мира, устанавливаются мировые рекорды.
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