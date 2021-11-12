Легкоатлеты из Карелии завоевали медали на всероссийском турнире

Воспитанники спортивной школы №3 Петрозаводска завоевали «серебро» и «бронзу» на соревнованиях в Москве, сообщили в Минспорта Карелии.

В московском манеже имени братьев Знаменских 24 декабря состоялся Открытый турнир на призы олимпийской чемпионки Ирины Приваловой, посвященный открытию зимнего сезона.

На дистанции 50 метров карельский спортсмен Андрей Лукин завоевал "серебро", преодолев дистанцию за 5.90.

Еще одну медаль в копилку Карелии добавила Александра Евстюнина. Наша легкоатлетка стала третьей, а прыжках в длину с результатом 6.02.

Андрей и Александра — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска.

Ранее юная ориентировщица из Карелии Валерия Мокринская победила в многодневной гонке на всероссийских соревнованиях в Челябинской области.