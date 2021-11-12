890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Старые автомобили в России планируют запретить 3
26.12.2021 22:00
Соцсети: «Петрозаводск — деревня, поэтому нас за стадо и держат» 4
Сегодня 13:50
Стало известно, кто станет новым замглавы Минтранса Карелии вместо Юлии Мизинковой 7
Сегодня 07:00
Карельское форелеводство: от семейного бизнеса к ведущей отрасли сельского хозяйства
Сегодня 09:30

Легкоатлеты из Карелии завоевали медали на всероссийском турнире

Новости. Спорт
17:20, 27 Декабря 2021
фото: Минспорта Карелии

Новости партнеров

Воспитанники спортивной школы №3 Петрозаводска завоевали «серебро» и «бронзу» на соревнованиях в Москве, сообщили в Минспорта Карелии.

В московском манеже имени братьев Знаменских 24 декабря состоялся Открытый турнир на призы олимпийской чемпионки Ирины Приваловой, посвященный открытию зимнего сезона.

На дистанции 50 метров карельский спортсмен Андрей Лукин завоевал "серебро", преодолев дистанцию за 5.90.

Еще одну медаль в копилку Карелии добавила Александра Евстюнина. Наша легкоатлетка стала третьей, а прыжках в длину с результатом 6.02.

Андрей и Александра — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска.

Ранее юная ориентировщица из Карелии Валерия Мокринская победила в многодневной гонке на всероссийских соревнованиях в Челябинской области.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа

Чтиво

Сегодня 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
Сегодня 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 16
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»