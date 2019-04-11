Легкой промышленности Карелии пообещали субсидии

Министерство экономического развития Карелии в 2019 году приступило к господдержке ряда отраслей экономики, которые глава ведомства назвал "нетрадиционными" для республики.

Об этом Павел Буренков рассказал на заседании правительства Карелии при обсуждении планов социально-экономического развития республики на 2019 год, пишут "Вести Карелии".

"В этом году мы обратили внимание на менее традиционные сектора республиканской промышленности. В активной фазе мы начали сотрудничать с предприятиями легкой промышленности, которые существуют у нас в республике и занимаются швейным производством. Общаемся со всеми представителями отрасли, и честно скажу, что легкая промышленность сегодня в республике держится на энтузиастах", - сказал Буренков.

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