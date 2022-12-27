Легковой автомобиль протаранил «скорую» в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На площади Гагарина легковой автомобиль не пропустил скорую помощь с включенными проблесковыми маячками.
Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», сегодня в час пик, 27 декабря в 16.46, на пересечении улицы Красноармейская и проспекта Ленина произошло столкновение легкового автомобиля и скорой помощи.
Судя по видео, автомобиль скорой помощи ехал с проблесковыми маячками под запрещающий сигнал светофора, легковушка, двигавшаяся на «зеленый», не уступила дорогу спецмашине – и произошло ДТП.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела момент столкновения.
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