Легковой автомобиль протаранил «скорую» в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На площади Гагарина легковой автомобиль не пропустил скорую помощь с включенными проблесковыми маячками.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», сегодня в час пик, 27 декабря в 16.46, на пересечении улицы Красноармейская и проспекта Ленина произошло столкновение легкового автомобиля и скорой помощи.

Судя по видео, автомобиль скорой помощи ехал с проблесковыми маячками под запрещающий сигнал светофора, легковушка, двигавшаяся на «зеленый», не уступила дорогу спецмашине – и произошло ДТП.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела момент столкновения.