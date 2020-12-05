Легковушка и фургон в лобовую столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло сегодня утром на улице Зайцева.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием легкового автомобиля и фургона "Газель" произошло на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева сегодня в 08-51.

Транспортные средства двигались по улице Зайцева во встречных направлениях.

Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда легковушка поворачивала на улицу Мелентьевой. В это же время фургон двигался в прямом направлении, судя по видео, на разрешающий сигнал светофора.

От встречного столкновения автомобили отбросило на угол перекрестка.

Машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив видеокамер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

Накануне лобовое столкновение двух автомобилей произошло в центре Петрозаводска.