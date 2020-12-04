Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня утром на пересечении улиц Антикайнена и Максима Горького в Петрозаводске.

Об этом сообщает сайт DdtpPtz.ru.

Транспортные средства двигались по улице Антикайнена во встречных направлениях.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Горького.

В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора.

Что произошло, запечатлели видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру.