Легковушка угодила под колеса грузовика в Петрозаводске

Водитель легкового автомобиля получила травмы в дорожной аварии.

О дорожной аварии в карельской столице рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.



ДТП произошло в среду, 24 января, в 08.50 около дома № 16 на улице Антонова. Там 32-летняя водитель автомобиля Chevrolet Lanos выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу автомобилю ГАЗ, у которого было преимущество — он двигался по главной дороге.

В результате дорожной аварии травмы получила водитель Chevrolet, ей было назначено лечение.