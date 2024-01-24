Легковушка угодила под колеса грузовика в Петрозаводске

Водитель легкового автомобиля получила травмы в дорожной аварии.
О дорожной аварии в карельской столице рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
ДТП произошло в среду, 24 января, в 08.50 около дома № 16 на улице Антонова. Там 32-летняя водитель автомобиля Chevrolet Lanos выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу автомобилю ГАЗ, у которого было преимущество — он двигался по главной дороге.
В результате дорожной аварии травмы получила водитель Chevrolet, ей было назначено лечение.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание