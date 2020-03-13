Легковушка улетела в кювет и врезалась в дерево на трассе в Карелии

ДТП устроил 19-летний водитель на 257 км трассы А-121 "Сортавала", сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла 13 марта в 21:50. 19-летний водитель, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 21093", не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет. Молодой человек врезался в дерево.

В результате происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее три человека пострадали в ДТП, когда "Лада" оказалась в кювете на трассе в Карелии.