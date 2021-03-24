Легковушка влетела в грузовик на оживленной трассе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля устроил ДТП на "встречке" на улице Правды.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла на улице Правды, в районе пересечения с улицей Варламова, 23 марта в 15:36.

Машины двигались по улице Правды во встречных направлениях. Суля по видео, водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль занесло на "встречку", где произошло касательное столкновение с двигающимся во встречном направлении фургоном.

Обошлось без жертв.

Момент ДТП попал в объективы камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

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