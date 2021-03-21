В Карелии водитель "ВАЗ" влетел в "сложившуюся" на трассе фуру (ФОТО)

На трассе в Карелии произошла авария с участием тягача и легкового автомобиля.

ДТП с участием седельного тягача "Renault" с полуприцепом и легкового автомобиля "ВАЗ-2112" произошло ночью 22 марта на 396-м километре автодороги Р-21 "Кола", на участке между населенными пунктами Матросы и Пряжа. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автопоезд двигался в сторону Санкт-Петербурга. Легковой автомобиль - в сторону Мурманска. ДТП произошло в тёмное время суток в условиях снегопада на извилистом участке дороги с перепадами по высоте.

По одной из версий, тягач занесло и развернуло, после чего он выехал за пределы дорожного полотна в кювет. Прицеп "сложился", перегородив проезжую часть. В этот момент произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении легковым автомобилем. После столкновения "ВАЗ-2112" отбросило в кювет.

По предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель "ВАЗ-2112". Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в соседнем с Карелией регионе утром 22 марта столкнулись три автомобиля.