Легковые автомобили подорожали в салонах карельских дилеров

Стоимость легковых автомобилей в Карелии выросла на неделю на 0,2-0,4%, сообщает Карелиястат.

По состоянию на 21 октября средняя цена на новый автомобиль иностранной марки составила 985,9 тыс. рублей. Продукция отечественных брендов подорожала до 580,6 тыс. рублей.

В начале октября Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупредила о росте цен на автомобили. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".