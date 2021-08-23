«Лексус» сбил юного велосипедиста на тротуаре в Петрозаводске

ДТП, в котором пострадал юный велосипедист произошло сегодня вечером у ресторана «Северный» в центре Петрозаводска.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, авария произошла, когда автомобиль «Лексус» выезжал с дворовой территории.

В это время по тротуару ехал 9-летний ребенок на велосипеде. Водитель не успел среагировать, что привело к ДТП.

На место была вызвана «скорая помощь», врачи установили, что у пострадавшего ушибы, ему была оказана медицинская помощь.