Лекцию о поп-арте проведут в Петрозаводске

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Городской выставочный зал столицы Карелии приглашает на лекцию, посвященную одному из самых ярких направлений современного искусства
Об истории и особенностях поп-арта посетителям городского Выставочного зала расскажет художник и культуролог Артем Стародубцев.
Экспозиция, на которой представлены работы легендарных художников Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенберга, Кита Харинга, Бэнкси и других, работает в Городском выставочном зале до 13 января.
А 13 декабря, в 17.00 гостей выставки "Поп-арт" ожидает интересная встреча, во время которой они узнают много новой информации о современном изобразительном искусстве.
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