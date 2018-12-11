Лекцию о поп-арте проведут в Петрозаводске

Городской выставочный зал столицы Карелии приглашает на лекцию, посвященную одному из самых ярких направлений современного искусства

Об истории и особенностях поп-арта посетителям городского Выставочного зала расскажет художник и культуролог Артем Стародубцев.

Экспозиция, на которой представлены работы легендарных художников Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенберга, Кита Харинга, Бэнкси и других, работает в Городском выставочном зале до 13 января.

А 13 декабря, в 17.00 гостей выставки "Поп-арт" ожидает интересная встреча, во время которой они узнают много новой информации о современном изобразительном искусстве.