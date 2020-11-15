Леонид Лиминчук: депутатские поправки в бюджет должны быть точечными, направленными на решение самых острых проблем

Председатель парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук комментируя проект бюджета Карелии, отметил, что социальная сфера будет являться приоритетом бюджетной политики в 2021 году.

"Несмотря на то, что параметры внесенного бюджета демонстрируют сокращение его расходной части, мы четко понимаем, что все социальные гарантии обеспечены. Социальные обязательства, в том числе индексация заработной платы работникам бюджетной сферы, будут исполнены в обязательном порядке. Социальная сфера – приоритет бюджетной политики в 2021 году", - сообщил депутат.

По мнению Леонида Лиминчука, складывающаяся экономическая ситуация не дает возможности рассчитывать на быстрый рост экономики в предстоящем году, поэтому поправки, которые подготовят депутаты в главный финансовый документ республики, должны быть точечными и направленными на решение самых острых проблем.

"При прохождении бюджетного процесса мы будем ставить перед правительством Карелии и республиканскими министерствами задачу по вхождению в максимально возможное число федеральных программ. Это позволит при софинансировании из бюджета Карелии привлечь больший объем федеральных ресурсов. От этого процесса будет зависеть эффективность исполнительной власти", - отметил парламентарий.

Напомним, на заседании Законодательного Собрания Карелии 26 ноября планируется первое чтение проекта бюджета республики на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.