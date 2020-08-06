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Леонид Лиминчук: Роботизированный молочный комплекс в Пряже станет новой точкой роста на карте Карелии

Новости. Общество
14:17, 07 Августа 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия
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Председатель парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук в поселке Пряжа обсудил с директором ОАО "Совхоз "Ведлозерский" Дмитрием Буевичем перспективы развития сельхозпредприятия.

"Мой приезд в Пряжинский район неслучаен. Депутатский корпус держит в фокусе внимания вопросы сельского хозяйства. Средства в бюджете Карелии на развитие и поддержку отрасли есть, с каждым годом их становится все больше, и нам важно, чтобы они эффективно расходовались", – пояснил парламентарий.

Напомним, ранее было принято решение расширить мощности совхоза и создать молочную ферму на территории бывшего животноводческого хозяйства АО "Пряжинское". На это из бюджета республики выделено 100 млн рублей. Как рассказал парламентарию Дмитрий Буевич, сейчас идет восстановление помещений, водопровода, дренажной системы, до конца сентября установят новое технологическое оборудование для дойки и хранения молока.

Леонида Лиминчука интересовали сроки завершения работ и вопросы обеспечения кадрами. Глава совхоза заверил, что готовность составляет 80%, основную часть работ планируется окончить до октября. После этого здесь появится дойное стадо. В филиале совхоза создадут порядка 50 новых рабочих мест, сейчас формируется кадровый резерв.

Председатель Комитета также посетил территорию бывшего зверосовхоза АО "Пряжинское". Здесь в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии "Ведлозерский" намерен реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию первого в республике роботизированного молочного комплекса мощностью 1200 голов дойного стада, всего здесь будет около 2000 единиц крупного рогатого скота. Как ожидает Дмитрий Буевич, ферма заработает в 2023-2024 году.



"Это будет новая точка роста на карте Карелии. В области сельского хозяйства это один из крупнейших инвестиционных проектов в регионе: финансирование составляет 505 млн рублей. Проект позволит увидеть сельское хозяйство в новом ракурсе. От того, как его удастся реализовать, будут зависеть дальнейшие вложения в экономику Карелии со стороны федерального бюджета. Уверен в успешной реализации проекта", – сказал Леонид Лиминчук.

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