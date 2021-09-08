Лесная велодорожка длиной 4 км свяжет два микрорайона Петрозаводска

Власти Карелии готовы выделить деньги на разработку проекта строительства новой велодорожки от Кукковки до Древлянка через трассу «Фонтаны».

Это следует из законопроекта о внесении изменений в республиканский бюджет на 2021 год.

Согласно документу, велодорожка будет начинаться у спортцентра «Курган», проходить через трассу «Фонтаны» и заканчиваться в микрорайоне Древлянка-7. Протяженность велодорожки составит более 4 километров.

Стоимость разработки проектно-сметной документации обойдется бюджету в сумму более 1 млн рублей.