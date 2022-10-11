Лесные божества и духи древней Карелии взглянули на современность со страниц календаря

В республике выпущен очередной этнокалендарь «RUNOLA», посвященный мифическим героям карельского леса.

В рамках проекта «RUNOLA» вышел очередной, третий по счету этнокалендарь. Группа исследователей карельской культуры посвятила этот выпуск божествам и духам леса у древних жителей региона.

Идея календаря под названием «Мифология Метсолы», по словам авторов, была навеяна древними жителями Карелии. Они использовали деревянный посох, отмечая на нем праздники и памятные даты. Такой календарь можно было использовать многие годы.

Авторы подчеркнули, что этнокалендарь направлен на популяризацию карельской культуры.

Ранее в рамках проекта в 2020 году был выпущен календарь, рассказывающий о мифологических персонажах карельской поэзии, а в 2021 году — о языческих божествах, которым поклонялись древние карелы и финны, из списков просветителя Микаэля Агриколы.

Подробнее о вышедшем календаре можно узнать в паблике «Этнокалендари „RUNOLA“».