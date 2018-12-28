Лесные ресурсы иссякают, а лесное хозяйство пребывает в упадке

Карельские защитники природы подвели "экологические итоги" года.

Накануне новогодних праздников "Столица на Онего" попросила руководителя карельской природоохранной организации "СПОК" Ольгу Ильину подвести "экологические" итоги уходящего года. Самым значимым положительным событием она назвала создание в Карелии новой особо охраняемой природной территории – памятника природы "Чукозеро" в Пудожском районе. Правда, как отметила Ильина, эта ООПТ была создана на меньшей территории, чем предполагалось, а вместо статуса заказника она получила статус памятника природы. Самым негативным событием 2018 года руководитель "СПОК" считает недавнее решение Совета Федерации, который одобрил изменения лесного законодательства страны, предусматривающие сокращение нерестоохранных полос до границ рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон – если законопроект будет подписан президентом, уже в следующем году защитные леса Карелии могут сократиться почти на 600 тысяч гектаров.

Кроме того, как подчеркнула Ольга Ильина, лесное хозяйство в республике и стране в целом по-прежнему находится в упадке. "Лесные ресурсы иссякают, и лесозаготовители все ближе подходят к населенным пунктам и дачным кооперативам. К нам чаще стали обращаться граждане, обеспокоенные этими рубками. И ценные природные территории также находятся под угрозой промышленного освоения", - констатировала эколог.