Лесопильно-экспертный завод стал первым резидентом ТОСЭР "Кондопога"

Министерство экономического развития Российской Федерации внесло в реестр резидентов территорий социально-экономического развития первое предприятие, получившее такой статус в ТОСЭР "Кондопога", пишут "Вести Карелии".

Им стало ООО "Кондопожский лесопильно-экспортный завод "Астар".

По сообщению Минэка Карелии, предприятием заявлен к реализации инвестиционный проект по глубокой переработке древесины в рамках модернизации существующего лесоперерабатывающего производства в Кондопоге. Реализация проекта позволит создать 50 новых рабочих мест и привлечь инвестиций в размере 265 млн рублей.

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