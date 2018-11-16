Лесопромышленнику из Карелии захотелось рубить в биосферном резервате ЮНЕСКО

Директор лесопромышленного предприятия предложил отдать в долгосрочную аренду нетронутые леса Водлозерского национального парка.

На заседании круглого стола "Добровольная сертификация в лесной отрасли", которое провел 14 ноября комитет Государственной Думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, директор одной из лесопромышленных компаний Карелии, поставляющей свою продукцию в Китай, заявил о необходимости передачи лесов Водлозерского парка в долгосрочную аренду тем предприятиям, которые испытывают дефицит лесного сырья. Карельский лесопромышленник высказался за расчистку территории парка, который является биосферным резерватом ЮНЕСКО, от "захламленности, ветровалов и буреломов".

По словам директора компании "Медлес" Ивана Гаврилова, несколько лет назад он посетил национальный парк, и "впечатление от увиденного у него осталось грустное: падающий перестойный лес, захламленность, завалы и буреломы". "Такое ощущение, что там не только туристу, но и медведю пройти сложно", - посетовал директор карельского предприятия.

Подробнее читайте в статье "Дефицит лесного сырья обострил аппетит лесного бизнеса".