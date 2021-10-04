Лесовоз перевернул прицеп на трассе в Карелии (ФОТО)

Авария с участием лесовоза произошла в Сортавальском районе: прицеп лесовоза перевернулся, по трассе разлетелись бревна.

Авария произошла в районе поселка Хаапалампи. Об этом информирует сообщество «Лахденпохья-Навсегда!».

У лесовоза, перевозившего древесину, перевернулся прицеп. Бревна выбросило на дорогу.

«На выезде из Хаапалампи в сторону Лахденпохья внезапно начали снимать карельскую версию фильма „Пункт назначения“.

Все живы, движение — реверс», — говорится в описании поста.

В ГИБДД рассказали «Столице на Онего», что в дорожном происшествии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Карелии пассажир получил травмы после столкновения «легковушки» и грузовика.