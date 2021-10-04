В Карелии пассажир получил травмы после столкновения «легковушки» и грузовика

После столкновения легкового автомобиля «ВАЗ» с грузовиком был травмирован пассажир.

Авария произошла в воскресенье, третьего октября, в Сегеже. Об этом информирует ГИБДД.

В 23:10 в районе дома № 6 по улице Полевой неустановленный водитель на автомобиле «ВАЗ» при выезде на нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении встречному грузовому автомобилю «MAN», совершив с ним столкновение.

В результате ДТП травмы получил 38-летний пассажир автомобиля «ВАЗ», ему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, автоинспекторы выясняют обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пешеход попал под колеса иномарки.