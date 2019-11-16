Лесовоз задел встречный автомобиль в Карелии и скрылся

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Авария случилась на трассе "Кола" в Муезерском районе республики.
По данным ГИБДД, 15 ноября в 22.30 водитель лесовоза Scania с выступающим из полуприцепа с левой стороны бревном повредил встречный автомобиль International, водитель которого получил травму.
Пострадавшему 31-летнему мужчине оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка, личность водителя Scania, уехавшего с места аварии, устанавливается.
Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил пешехода в Петрозаводске.
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