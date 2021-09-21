Лесозаготовитель в Карелии получил штраф из-за «липовой» декларации

В Костомукше компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за нарушения требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней.

По сообщению пограничного управления ФСБ по Карелии, ООО «НПО «ФинТек» признано Мировым судом Костомукши виновным в непредставлении или несвоевременное представлении декларации о сделках с древесиной, а также представлении заведомо ложной информации в декларации. Компания оштрафована на 50 тысяч рублей.

Нарушения требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней были выявлены Пограничным управлением ФСБ России по Карелии в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Они были направлены на профилактику преступлений, связанных с незаконным перемещением через государственную границу стратегически важных ресурсов.

Информация о «ФинТек» с выявленными проблемами с декларациями была передана в Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, который и направил материалы в мировой суд.