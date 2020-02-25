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Летчик Степанов стал новым гендиректором аэропорта "Петрозаводск"

Новости. Общество
15:49, 26 Февраля 2020
фото: Светлана Лысенко / Вести Карелии
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Петрозаводский летчик Михаил Степанов заменил на должности гендиректора аэропорта "Петрозаводск" москвича Алексея Николаева.

25 февраля и.о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин подписал приказ об освобождении от должности генерального директора аэропорта "Петрозаводск" Алексея Николаева. Вместо уволенного с 26 февраля Николаева и.о. генерального директора аэропорта назначен сотрудник предприятия, действующий пилот авиации Михаил Степанов.

О новом и.о. гендиректора предприятия, 47-летнем уроженце Петрозаводска Михаиле Степанове, карельские авиаторы отзываются с большим уважением. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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