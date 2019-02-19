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Новости. Общество
06:40, 19 Февраля 2019
фото: aex.ru

Летчики в Карелии попробовали посадку c минимально возможной высоты

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Летчики авиаполка Западного военного округа, дислоцированного в Карелии, потренировались во взлете и посадке на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу.

"Экипажи новейших истребителей Су-35, Су-27 авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Республике Карелия, выполнили учебно-тренировочные полеты", - сообщает Aviation Explorer.

В ходе выполнения полетных заданий летчики выполнили пилотирование по заданному маршруту, потренировались в уходе от средств поражения условного противника, взлете и посадке на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу.

Для оценки степени повреждения аэродрома пилоты произвели пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на определенном участке полосы.

Кроме этого, были отработаны задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника, техника одиночного, группового пилотирования и вопросы аэронавигации.

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