Летевший через перекресток в Петрозаводске автомобиль протаранил другую машину (ВИДЕО)

Очередное ДТП случилось на улице Мелентьевой в столице Карелии.

Авария произошла 27 декабря в 19.43 на улице Мелентьевой, недалеко от перекрестка с Октябрьским проспектом.

Судя по видео, отечественный автомобиль двигался по улице Мелентьевлой вверх, в сторону Первомайского проспекта. Причем на перекресток с Октябрьским проспектом он выехал на «желтый» сигнал светофора, а заканчивал маневр уже на «красный». Выехав с перекрестка, он примерно через 30 метров врезался в другую машину, выезжавшую с территории парковки перед ТЦ «Главный».

В ГИБДД Карелии сообщили, что участники аварии не вызывали наряд ДПС, оформив происшествие самостоятельно.

Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».