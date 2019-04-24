Летние смены для детей и подростков: иностранные языки с носителями, отдых и новые открытия

До конца апреля действует скидка "Раннее бронирование".

Если хотите, чтобы летом ребенок отдохнул, заговорил на английском или китайском, открыл ресторан или научился вести свой блог, выбирайте каникулы в "Центре "Инициатива". Только до 1 мая действует специальное предложение – записаться на любую смену можно со скидкой.

Этим летом в Петрозаводск приедут волонтеры из Великобритании, США и Китая, чтобы практиковать с участниками живой иностранный язык. Смены на английском языке – это своя программа для каждого возраста (5-7, 7-10, 11-13, 14-17 лет): мастер-классы, фотосессии, квесты и встречи с интересными людьми. В стоимость программы также включено питание, 30 часов иностранного языка.

С 17 по 28 июня в учебном центре на Древлянке будет проходить смена на китайском языке для школьников 8-12 лет. Всего за 10 дней ребята научатся приветствовать друг друга, рассказывать о любимой еде, выучат цвета, животных, части тела, а также запомнят лексику по теме "покупки". Каждый день ребят ждут игры и прогулки, творческие и кулинарные мастер-классы.

Впервые Международный языковой проект проводит тематические смены на русском языке. Дети и подростки будут снимать фильм о путешествиях, учиться у фотографов, журналистов и спортсменов, даже попробуют открыть ресторан.

В авторской смене Екатерины Араповой "Каникулы Эми" ребята 5-9 лет будут не просто играть и отдыхать, но и готовиться к школе - научатся общаться со сверстниками, дружить, планировать свой день и прислушиваться к эмоциям.

Стоимость программ – от 6500 рублей. До 1 мая действует скидка 500 рублей.

"Центр "Инициатива" проводит смены для детей и подростков уже 16 лет. Ознакомиться с отзывами и узнать подробности можно в группе в ВК, на сайте или по телефону 67-18-83.

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