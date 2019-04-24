Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:45, 24 Апреля 2019

Летние смены для детей и подростков: иностранные языки с носителями, отдых и новые открытия

Загрузка...

До конца апреля действует скидка "Раннее бронирование".

Если хотите, чтобы летом ребенок отдохнул, заговорил на английском или китайском, открыл ресторан или научился вести свой блог, выбирайте каникулы в "Центре "Инициатива". Только до 1 мая действует специальное предложение – записаться на любую смену можно со скидкой.

Этим летом в Петрозаводск приедут волонтеры из Великобритании, США и Китая, чтобы практиковать с участниками живой иностранный язык. Смены на английском языке – это своя программа для каждого возраста (5-7, 7-10, 11-13, 14-17 лет): мастер-классы, фотосессии, квесты и встречи с интересными людьми. В стоимость программы также включено питание, 30 часов иностранного языка.

С 17 по 28 июня в учебном центре на Древлянке будет проходить смена на китайском языке для школьников 8-12 лет. Всего за 10 дней ребята научатся приветствовать друг друга, рассказывать о любимой еде, выучат цвета, животных, части тела, а также запомнят лексику по теме "покупки". Каждый день ребят ждут игры и прогулки, творческие и кулинарные мастер-классы. 

Впервые Международный языковой проект проводит тематические смены на русском языке. Дети и подростки будут снимать фильм о путешествиях, учиться у фотографов, журналистов и спортсменов, даже попробуют открыть ресторан.

В авторской смене Екатерины Араповой "Каникулы Эми" ребята 5-9 лет будут не просто играть и отдыхать, но и готовиться к школе - научатся общаться со сверстниками, дружить, планировать свой день и прислушиваться к эмоциям.

Стоимость программ – от 6500 рублей. До 1 мая действует скидка 500 рублей.

"Центр "Инициатива" проводит смены для детей и подростков уже 16 лет. Ознакомиться с отзывами и узнать подробности можно в группе в ВК, на сайте или по телефону 67-18-83.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
19.04.2019, 15:55
В Петрозаводске бродит медведь

Аналитика

Сегодня 10:53
Обществоведение
Встречайте дачный сезон во всеоружии
Стартовал дачный сезон, и десятки тысяч жителей Карелии, соскучившиеся по своим "фазендам", приступили к обязательным работам.
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали отчет главы Карелии
23.04.2019 11:05
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 1
22.04.2019 10:56
Шанс для оппозиции
22.04.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
Травма – отдыху не помеха!
Впереди лето – пора отпусков: кто-то отправится на курорты, кто-то на любимую дачу, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
Сегодня 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
Бабье царство у помойки 5
18.04.2019 14:10
архив чтиво

Медиа

Военные трофеи России показали в Петрозаводске
23.04.2019 15:08
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»