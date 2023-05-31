Летний отдых детей Петрозаводска обсудят на планерке в мэрии

На традиционном совещании в администрации столицы Карелии обсудят организацию летнего детского отдыха, сообщили в городской мэрии.
В понедельник, 5 июня, в администрации Петрозаводска пройдет еженедельное открытое планерное совещание. На нем обсудят организацию летней оздоровительной кампании.
Свой доклад представит заместитель главы города, председатель комитета социального развития Наталья Кармазина.
Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
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