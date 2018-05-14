Летняя погода сохранится в Карелии 15 мая

О погоде в республике на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 мая будет небольшая облачность. Без осадков.

Ветер переменный умеренный.

Температура ночью составит +9, +11 градусов, днем потеплеет до +24, +26.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, северо-западный, днем на севере северо-восточный умеренный.

Ночью похолодает до +6, +11, местами до 0, +5 градусов, днем воздух прогреется до +23, +28, на северо-востоке у водоемов местами +14, +19.