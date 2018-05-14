Летняя погода сохранится в Карелии 15 мая

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О погоде в республике на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 15 мая будет небольшая облачность. Без осадков.
Ветер переменный умеренный.
Температура ночью составит +9, +11 градусов, днем потеплеет до +24, +26.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, северо-западный, днем на севере северо-восточный умеренный.
Ночью похолодает до +6, +11, местами до 0, +5 градусов, днем воздух прогреется до +23, +28, на северо-востоке у водоемов местами +14, +19.
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