Лето в Карелии наступит через несколько дней – прогноз

Резкое потепление ожидается в Карелии с 11 мая.

Такой прогноз опубликован в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

«Если ничего не изменится, то с 11 мая, сразу после окончания праздников, Петрозаводск перейдет под влияние антициклона. В связи с этим ожидается резкое потепление до +21…+23 градусов. Ожидается переменная облачность и без осадков. Потепление в перспективах не на один день. Далее ожидается +18…+23 градуса, возможно и до +25», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это лишь возможный сценарий погоды.