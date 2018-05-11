Летом в Карелии планируется провести экономический форум

В Карелии в июне планируют провести экономический форум с рабочим названием "Диалог власти и бизнеса".

По данным пресс-службы правительства, глава Карелии Артур Парфенчиков предложил провести в предстоящем июне экономический форум. На мероприятие планируется пригласить глав всех муниципалитетов Карелии, руководителей налоговых инспекций, представителей бизнеса.

"Цель мероприятия под рабочим названием "Диалог власти и бизнеса" - повышение доходов бюджета Карелии", - отметили в пресс-службе.

"Мы готовы быть в диалоге. В этом году мы снизили тарифы для предпринимателей, доходность бизнеса повысилась. Готовы и дальше снижать производственные издержки. Но надеемся на ответные шаги – честную уплату налогов и работу "в белую", - сказал глава Карелии.