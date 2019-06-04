Лев Лещенко в коротких шортах разочаровал поклонников

В сети обсуждают фото 77-летнего Льва Лещенко в коротких шортах.

Николай Басков разместил в инстаграме снимок, на котором запечатлен вместе с Игорем Крутым и Львом Лещенко во время отдыха в Монако. Артисты позируют в шортах.

"Наше творческое трио: великий, обеспеченный и обаятельный. На отдыхе", - написал в комментарии к фото Николай Басков.

Хотя снимок сделан во время отпуска, а не концерта или официального мероприятия, подписчики Баскова все равно раскритиковали певца и его коллег за вид, который сочли по каким-то причинам "неподобающим", пишет "Леди".

Особенно удивили пользователей соцсети очень короткие шорты 77-летнего Лещенко, который, впрочем, находится в отличной форме. Однако пользователи привыкли видеть его в классических костюмах.

"Да уж, все же мужчину украшают брюки", "Лещенко в коротких шортах, теперь я видела все", "Не ноги, а личное оскорбление", — не стеснялись в выражениях они.