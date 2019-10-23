Лежавшая на дороге женщина вызвала переполох в Петрозаводске

Сотрудники всех спасательных служб Петрозаводска приехали поднимать лежавшую на дороге женщину.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, во вторник 22 октября в 21.25 в полицию поступил звонок от горожанина, который сообщил, что на улице Пушкинская, за Музыкальным театром, на дороге лежит женщина, которую, возможно, сбила машина.

На сообщение прохожего отреагировали в ГИБДД города, МЧС и полиции, а также на место вызова приехала "скорая".

По информации МВД, прибывшие на место происшествия сотрудники спасательных служб выяснили, что женщина действительно лежит на дороге, но не является участницей ДТП.

"Женщина лежала на дороге, потом встала и пошла домой, - сказали в МВД. – На состояние алкогольного опьянения мы ее не проверяли. В медицинской помощи она не нуждалась. Причну своего поступка она не объяснила".