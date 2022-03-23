Льгота пенсионерам Карелии по транспортному налогу осталась «только на бумаге», заявили в парламенте

Парламент Карелии сегодня отклонил законопроект, согласно которому предлагалось изменить одно из условий предоставления льгот по транспортному налогу жителям республики.

По действующему законодательству, ряд категорий граждан имеют право на 50%-ную скидку при уплате налога при условии, что их автомобили имеют мощность не более 100 л. с. В число льготников входят пенсионеры, люди предпенсионного возраста, инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Предлагаемый проект закона предусматривает повышение этой планки до 150 л. с.

По словам одного из авторов инициативы, депутата от КПРФ Сергея Андруневича, в действующей редакции закон почти потерял свое значение — большинство автомобилей, в том числе, бюджетных, имеют мощность двигателя более 100 л. с.

«Эта льгота сейчас существует только на бумаге. Большинство пенсионеров не может ее получить», — пояснил Андруневич.

Против законопроекта выступил представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов. Он напомнил, что у министерства финансов Карелии есть соглашение с Минфином России, согласно которому республика не имеет права увеличивать социальные льготы. В противном случае Карелия может лишиться федерального финансирования.

Кроме того, по мнению, Шабанова, сумма налога, которую платят владельцы бюджетных автомобилей, не велика — при мощности двигателя 106 л. с. эта сумма составляет около 3,5 тыс. рублей.

Вместе с тем, принятие законопроекта приведет к потерям бюджета в размере 60 млн рублей, добавил представитель правительства.

Голоса депутатов разделились — инициативу поддержали 11 народных избранников, 18 высказались против. В итоге законопроект был отклонен.