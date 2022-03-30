Льготникам в Карелии изготовят штендеры для «Бессмертного полка» бесплатно

Ветераны и малоимущие семьи могут бесплатно изготовить штендер с изображением своего Героя для участия в шествии «Бессмертного полка».

Об этом сообщил глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети.

«С 25 апреля по 8 мая граждане из льготных категорий (малоимущие семьи, ветераны, дети войны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, родители погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов) смогут воспользоваться правом бесплатного изготовления штендера с изображением своего Героя для участия в шествии Бессмертного полка», — пишет министр.

Сделать штендер можно, обратившись в петрозаводские типографии «Онежские мастерские» (ул. Андропова, д. 19) и «Твоя типография» (ул. Правды, д. 29, офис 13).

С собой необходимо иметь документ, подтверждающий льготный статус, фото героя и информацию о нем.

Ранее глава Карелии рассказал, как в республике пройдет акция «Бессмертный полк».