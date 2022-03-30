Парфенчиков рассказал, как в Карелии пройдет акция «Бессмертный полк»

В этом году шествие участников акции «Бессмертный полк» пройдет по улицам в традиционном формате.

В Петрозаводске колонна отправится в 13:30 с площади Ленина. Онлайн-формат также останется. Желающие смогут загрузить портрет героя на соответствующий сайт. Артур Парфенчиков сообщил об этом в соцсети.

«В этом году шествие „Бессмертный полк“ проведём в традиционном формате. Два года назад из-за антиковидных ограничений эту акцию пришлось перенести в онлайн-режим. Теперь, когда ситуация изменилась, жители республики смогут 9 мая пройти по улицам городов и поселков с портретами своих героев — участников Великой Отечественной войны», — заявил Парфенчиков.

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