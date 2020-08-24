Льготные кредиты будут выдавать на образование

Правительство устанавливает процентную ставку на уровне 3% годовых по кредитам на среднее и высшее образование.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Видеотрансляцию совещания показал телеканал "Россия 24". "До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать выгодными для тех, кто получает среднее и высшее профессиональное образование на платной основе устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых", – сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".