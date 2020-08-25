Личинки усача перекрыли поставку леса из Карелии

Управление Россельхознадзора не допустило вывоз зараженных пиломатериалов из карантинной зоны в Карелии.

Сотрудники Россельхознадзора проверили пиломатериалы еловых объемом 42 кубометра.



Лесопродукция была заготовлена в Сортавальском районе, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по усачам рода Monochamus.



В пиломатериалах еловых объемом 0,9 кубометров обнаружили личинок большого черного елового усача.



Лесозаготовителей обязали провести карантинное фитосанитарное обеззараживание пиломатериалов и производственной площадки.

Напомним, аналогичная ситуация произошла на территории Питкярантского района.