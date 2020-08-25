Личинки усача перекрыли поставку леса из Карелии

Управление Россельхознадзора не допустило вывоз зараженных пиломатериалов из карантинной зоны в Карелии.
Сотрудники Россельхознадзора проверили пиломатериалы еловых объемом 42 кубометра.
Лесопродукция была заготовлена в Сортавальском районе, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по усачам рода Monochamus.
В пиломатериалах еловых объемом 0,9 кубометров обнаружили личинок большого черного елового усача.
Лесозаготовителей обязали провести карантинное фитосанитарное обеззараживание пиломатериалов и производственной площадки.
Напомним, аналогичная ситуация произошла на территории Питкярантского района.
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