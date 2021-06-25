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Личные данные каждого второго россиянина утекают в интернет

Новости. Общество
21:30, 25 Июня 2021
фото: © mikegi/pixabay

Исследование показало, что больше половины россиян находили свои персональные данные в интернете

Больше половины россиян признались, что хотя бы раз находили свои персональные данные в интернете, свидетельствуют данные исследования, проведенного разработчиком антивирусных решений ESET. Об этом информирует РИА Новости.

«Больше половины россиян (59%) хоть раз находили персональную информацию в свободном доступе. Причем номер мобильного телефона и адрес электронной почты встречаются в подобных базах чаще всего (в 70% случаев). Реже граждане обнаруживают домашний адрес, различные пароли и личные фотографии (от 11% до 13% случаев)», — говорится в сообщении компании.

Как выяснили эксперты, после утечек данных россияне чаще становятся жертвами мошенников и нежелательных звонков: 44% респондентов стали чаще получать звонки с неизвестных номеров, 47% — больше спама в электронной почте.

Почти половина опрошенных (47%) уверены, что их персональные данные были украдены из соцсетей, больше трети (34%) считают, что из интернет-сервисов для размещения объявлений, 28% винят в этом почтовые сервисы и 23% — онлайн-магазины. При этом большая часть респондентов (59%) продолжают пользоваться сервисом, откуда могли быть украдены их данные.

Чтобы защититься от сбора персональных данных в сети, IT-директор ESET Руслан Сулейманов, слова которого приводятся в сообщении, рекомендует завести отдельные SIM-карту и электронную почту для регистрации в онлайн-магазинах и сервисах и придумать псевдоним.

«В случае с порталами госуслуг и банков, где нужны настоящие ФИО и данные документов, установите надежный пароль и включите двухфакторную аутентификацию… „Базовыми“ помощниками в вопросе защиты приватности являются антивирусное ПО и применение VPN-подключения к сети», — добавил он.

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