Лидер КПРФ в Карелии поздравил жителей республики с праздником 7 ноября

Руководитель республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов отметил, что сегодня как никогда актуальны достижения, заложенные в октябре 1917 года.

"103 года назад наша страна открыла новую эру экономического и культурного взлета, политических и трудовых побед, - отметил в своем поздравлении с Днем Великой Октябрьской социалистической революции Евгений Ульянов. - С разрушением Советского Союза наша страна многое потеряла. Нам есть, с чем сравнивать... У людей отнимают последние права, в России миллионы живут за чертой бедности и еле-еле сводят концы с концами, у жителей страны нет никакой уверенности в завтрашнем дне.

В России системный кризис, который особенно остро проявился сейчас, во время пандемии коронавируса, когда в результате развала здравоохранения и социальной сферы государство не может помочь нуждающимся в медицинской помощи. Важно понять и помнить, что именно социализм и советская власть дали главные завоевания трудящимся людям - бесплатное жилье, образование, медицину, уверенность в будущем.

От всей души поздравляю вас с праздником Великого Октября! Надеюсь, что вместе мы преодолеем этот период и вернем достижения, заложенные Великой Октябрьской социалистической революцией".