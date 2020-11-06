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Лидер КПРФ в Карелии поздравил жителей республики с праздником 7 ноября

Новости. Общество
13:44, 07 Ноября 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Руководитель республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов отметил, что сегодня как никогда актуальны достижения, заложенные в октябре 1917 года.

"103 года назад наша страна открыла новую эру экономического и культурного взлета, политических и трудовых побед, - отметил в своем поздравлении с Днем Великой Октябрьской социалистической революции Евгений Ульянов. - С разрушением Советского Союза наша страна многое потеряла. Нам есть, с чем сравнивать... У людей отнимают последние права, в России миллионы живут за чертой бедности и еле-еле сводят концы с концами, у жителей страны нет никакой уверенности в завтрашнем дне.

В России системный кризис, который особенно остро проявился сейчас, во время пандемии коронавируса, когда в результате развала здравоохранения и социальной сферы государство не может помочь нуждающимся в медицинской помощи. Важно понять и помнить, что именно социализм и советская власть дали главные завоевания трудящимся людям - бесплатное жилье, образование, медицину, уверенность в будущем.

От всей души поздравляю вас с праздником Великого Октября! Надеюсь, что вместе мы преодолеем этот период и вернем достижения, заложенные Великой Октябрьской социалистической революцией".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2020-11-07 15:15:03
Вроде как я против коммунистов. Но в принципе, ради того, чтобы завести айфоны и открыть сетевые магазины, стоило ли разваливать Союз? Нужны ли были все эти потрясения, чтобы в итоге получить право получать по морде от Росгвардейца?
Саныч
2020-11-07 15:07:40
Мало при социализме пожил? При социализме сидел бы сейчас в психушке.
Владимир
2020-11-07 14:45:33
Компартия уже была, чего-то не помню эру экономического взлета, скорее наоборот, страну вообще развалили.
Off
2020-11-07 14:19:52
Эпоха больших потрясений . Бедная Россия .
кир
2020-11-07 14:40:36
Off, тебе со справкой каждый день беда. :)
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