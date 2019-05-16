Лидер по производству молока в России передумал запускать производство в Карелии

Представители компании "Молвест" заморозили планы запуска в Карелии своего производства из-за снижающегося спроса россиян на покупку молока.

Министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов рассказал, что менеджмент предприятия "Молвест" скорректировал свои планы по запуску в Карелии своего предприятия. Об этом глава регионального Минсельхоза сообщил на пресс-конференции, состоявшейся в Петрозаводске.

Что сказал руководитель компании "Молвест" о заморозке планов открытия производства в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".