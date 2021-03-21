"Лидеры Карелии" войдут в кадровый резерв правительства, пообещал губернатор

Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о начале регионального конкурса "Лидеры Карелии 2021" для молодых управленцев государственных и коммерческих организаций.

"Все желающие, талантливые и неравнодушные жители нашей республики могут заявить о своем участии. Наш региональный конкурс с 2018 года помогает выявить молодых и талантливых руководителей, которые готовы трудиться на благо нашей республики, предлагать действительно важные проектные решения, помогающие нашему региону идти в ногу со временем и развиваться", - написал глава Карелии на своей странице Вконтакте.

Что губернатор пообещал победителям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".