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"Лидеры Карелии" войдут в кадровый резерв правительства, пообещал губернатор

Новости. Общество
09:55, 22 Марта 2021
фото: "Республика"/Сергей Юдин
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Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о начале регионального конкурса "Лидеры Карелии 2021" для молодых управленцев государственных и коммерческих организаций.

"Все желающие, талантливые и неравнодушные жители нашей республики могут заявить о своем участии.  Наш региональный конкурс с 2018 года помогает выявить молодых и талантливых руководителей, которые готовы трудиться на благо нашей республики, предлагать действительно важные проектные решения, помогающие нашему региону идти в ногу со временем и развиваться", - написал глава Карелии на своей странице Вконтакте.

Что губернатор пообещал победителям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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А можно всех приставов посмотреть ?
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