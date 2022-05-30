Лидеры парламентских партий в Карелии выступают против муниципального фильтра на выборах

У представителей региональных отделений партий в Карелии возникают вопросы по муниципальному фильтру в 7 процентов на выборах глав субъектов РФ.

В ближайшее время будет дан старт избирательной кампании, представителям партий нужно будет пройти непростой путь от претендента на должность главы Карелии до получения статуса зарегистрированного кандидата и включения его в бюллетень. И здесь у лидеров региональных отделений партий возникает вопрос по муниципальному фильтру. Об этом они заявили на встрече с членом Центральной избирательной комиссии РФ Игорем Борисовым, посетившим 30 мая Карелию.

Так, руководитель фракции «Яблоко» в парламенте Карелии Эмилия Слабунова считает, что фильтр сохраняется с целью того, чтобы была полная управляемость выборами.

«Качественно изменения произойдут, когда выборы станут независимыми от тех, кто регулирует этот сбор подписей», — уверена парламентарий.

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Ройне Изюмов также заявил, что для партий даже с неплохим депутатским корпусом сложно преодолеть фильтр в 7 процентов.

«Почему не разрешить хотя бы парламентским партиям выдвигать кандидата на главу региона без прохождения этого фильтра. Они уже прошли 5-ти процентный барьер. Сильно сомневаюсь, что выдвинут какого-то неадекватного кандидата», — сказал Ройне Изюмов.

По словам члена Центральной избирательной комиссии РФ Игоря Борисова, ЦИК сейчас не видит какого-то шквала отрицания, недоверия к той системе, которая существует.

«Мне непонятно, почему по муниципальному фильтру вы не принимаете решение у себя в парламенте или через свою фракцию в Государственной Думе. Избирательная система — система правоприменителей», — пояснил Заслуженный юрист РФ.

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов в ходе встречи обратил внимание эксперта не на внешнее, а на внутреннее вмешательство в избирательный процесс.

«Внутреннее вмешательство — это административный ресурс, который работает на кандидатов одной партии. Когда были выборы в Государственную Думу, Законодательное собрание, главы администраций районов ездили по поселениям и чуть ли не самолично листовки расклеивали. Опять же в правительстве проходят какие-то подпольные совещания, где раздают конкретные задачи: сколько должно прийти на избирательный участок, сколько — проголосовать и кто должен победить. Поэтому нужно больше обращать внимание на перегибы на местах», — уверен депутат Законодательного собрания от коммунистов.

Ранее сообщалось, член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов обсудил с представителями ЦИК Карелии, региональных отделений политических партий и власти подготовку к выборам главы республики и риски, связанные с иностранным вмешательством.