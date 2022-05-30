890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
Новое
Сегодня 15:59
Жители России все чаще пользуются услугами обмена квартир. Узнаем: как работает в Петрозаводске?
30.05.2022 17:08
Wildberries начал продажу автозапчастей по параллельному импорту
30.05.2022 20:30
Меланхоличный лось и дерзкая росомаха попали в объектив видеоловушки в заповеднике Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 08:05

Лидеры парламентских партий в Карелии выступают против муниципального фильтра на выборах

Новости. Политика
16:18, 31 Мая 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

У представителей региональных отделений партий в Карелии возникают вопросы по муниципальному фильтру в 7 процентов на выборах глав субъектов РФ.

В ближайшее время будет дан старт избирательной кампании, представителям партий нужно будет пройти непростой путь от претендента на должность главы Карелии до получения статуса зарегистрированного кандидата и включения его в бюллетень. И здесь у лидеров региональных отделений партий возникает вопрос по муниципальному фильтру. Об этом они заявили на встрече с членом Центральной избирательной комиссии РФ Игорем Борисовым, посетившим 30 мая Карелию.

Так, руководитель фракции «Яблоко» в парламенте Карелии Эмилия Слабунова считает, что фильтр сохраняется с целью того, чтобы была полная управляемость выборами.

«Качественно изменения произойдут, когда выборы станут независимыми от тех, кто регулирует этот сбор подписей», — уверена парламентарий.

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Ройне Изюмов также заявил, что для партий даже с неплохим депутатским корпусом сложно преодолеть фильтр в 7 процентов.

«Почему не разрешить хотя бы парламентским партиям выдвигать кандидата на главу региона без прохождения этого фильтра. Они уже прошли 5-ти процентный барьер. Сильно сомневаюсь, что выдвинут какого-то неадекватного кандидата», — сказал Ройне Изюмов.

По словам члена Центральной избирательной комиссии РФ Игоря Борисова, ЦИК сейчас не видит какого-то шквала отрицания, недоверия к той системе, которая существует.

«Мне непонятно, почему по муниципальному фильтру вы не принимаете решение у себя в парламенте или через свою фракцию в Государственной Думе. Избирательная система — система правоприменителей», — пояснил Заслуженный юрист РФ.

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов в ходе встречи обратил внимание эксперта не на внешнее, а на внутреннее вмешательство в избирательный процесс.

«Внутреннее вмешательство — это административный ресурс, который работает на кандидатов одной партии. Когда были выборы в Государственную Думу, Законодательное собрание, главы администраций районов ездили по поселениям и чуть ли не самолично листовки расклеивали. Опять же в правительстве проходят какие-то подпольные совещания, где раздают конкретные задачи: сколько должно прийти на избирательный участок, сколько — проголосовать и кто должен победить. Поэтому нужно больше обращать внимание на перегибы на местах», — уверен депутат Законодательного собрания от коммунистов.

Ранее сообщалось, член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов обсудил с представителями ЦИК Карелии, региональных отделений политических партий и власти подготовку к выборам главы республики и риски, связанные с иностранным вмешательством.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
26.05.2022, 19:57
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 14:15
Обществоведение
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
Член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов обсудил с представителями ЦИК Карелии, региональных отделений политических партий и власти подготовку к выборам главы республики и риски, связанные с иностранным вмешательством.
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
Сегодня 09:00
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Выборы в президентском контексте
28.05.2022 13:48
Далеко не уедут
27.05.2022 16:50
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.