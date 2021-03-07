Лихач не справился с управлением и устроил ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье в Петрозаводске.

Видеозапись аварии, сделанную уличными камерами компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру", разместил подписчик группы "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

Судя по видео, ДТП произошло в районе Лососинского шоссе. Виновник аварии, не сбавляя скорости, пытался выехать с кольцевой развязки на примыкающую дорогу. В результате, автомобиль занесло, и он оказался на встречной полосе движения, где столкнулася с другой машиной.