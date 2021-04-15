Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Разбитая дорога в «Скандинавию» будет перекрыта на выходные в Петрозаводске 4
15.04.2021 15:12
На набережной в Петрозаводске произошло массовое ДТП (ВИДЕО) 1
15.04.2021 21:22
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 2
15.04.2021 14:20
В Петрозаводске должники по коммунальным услугам лишились своего имущества 1
15.04.2021 11:15
"Родненькие, помогите!" В Карелии местные жители спасли тонущего рыбака (ВИДЕО) 1
15.04.2021 11:10
Школьница попала под колеса иномарки в Петрозаводске (ВИДЕО)
15.04.2021 19:47
В Петрозаводске не могут расселить три аварийных дома, на месте которых хотят построить поликлинику 4
15.04.2021 10:27

Ликбез по печатям и штампам: кому нужны, из чего делают

Новости. Экономика
06:00, 16 Апреля 2021
Загрузка...

Печать – это удобный способ заверить документ, заключить трудовой договор, организовать документооборот с государственными органами.

Экономия времени и сил - бесспорны.

На рынке масса вариантов срочного изготовления печатей и штампов. Зачастую такие услуги предоставляют типографии и копировальные центры. 
1. Изготовят печать с нуля – с клиентом заранее обсуждается простой или автоматической оснастки, а также виды клише;
2. Восстановят по оттиску – если у вас есть вышедшая из строя печать, но оттиск сохранился, заменить клише легко.

Менеджеры копировальных центров создают печати и штампы «под ключ», то есть с нуля, предварительно обсуждают пожелания с клиентом. Есть и второй вариант – создание продукта по вашему макету. Для этого нужно обратиться в одно из отделений сети или загрузить документ на официальный сайт.

Примечательно: там же есть онлайн-конструктор, который упростит создание макета. Все функции интуитивно понятны и просты в освоении.

Из чего делают клише?

В копировальных центрах изготавливают такие виды клише:

• композитные – гарантируют качественный оттиск (передает мелкие детали), имеют длительный срок эксплуатации;

• полимерные – стандартный вариант с высокой скоростью изготовления без потери качества изображения;

• резиновые – этот тип клише используется в гербовых печатях. Их создание регламентировано ГОСТ.

Гербовые печати запрещено использовать коммерческим организациям в соответствии со статьей 160 ГК РФ. За нарушения предусмотрен штраф до 150 000 рублей.

Кому нужна печать?

Печать и штампы чаще всего заказывают:
1. Врачи – если у специалиста частная практика, ему необходимы средства для заверения актов приема медикаментов, создания отчетов и выписных листов;
2. Юридические лица – для ООО и ОАО важно взаимодействие с контрагентами, государственными органами. Заключение договоров и внутренний документооборот/отчетность проще организовать с печатью, подтверждающей распоряжение руководителя;
3. ИП – закон не обязывает индивидуального предпринимателя использовать печать. Но это упрощает работу с партнерами и госорганами.

Интересно знать!

То же касается и факсимиле – в законодательстве четко не прописаны ограничения на использование оттиска подписи, хоть в отдельных статьях ГК РФ есть упоминания этого способа заверения документов.

Помимо изготовления штампов, печатей, факсимиле и экслибриса, в отделениях копировального центра можно купить оснастку, штемпельные подушки и краски для нее.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

15.04.2021 14:20
Обществоведение
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 2
Судебные приставы вновь захотели прекратить исполнительное производство в отношении незаконной торговой пристройки в Петрозаводске.
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
12.04.2021 14:30
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»