Ликбез по печатям и штампам: кому нужны, из чего делают

Печать – это удобный способ заверить документ, заключить трудовой договор, организовать документооборот с государственными органами.

Экономия времени и сил - бесспорны.

На рынке масса вариантов срочного изготовления печатей и штампов. Зачастую такие услуги предоставляют типографии и копировальные центры.

1. Изготовят печать с нуля – с клиентом заранее обсуждается простой или автоматической оснастки, а также виды клише;

2. Восстановят по оттиску – если у вас есть вышедшая из строя печать, но оттиск сохранился, заменить клише легко.

Менеджеры копировальных центров создают печати и штампы «под ключ», то есть с нуля, предварительно обсуждают пожелания с клиентом. Есть и второй вариант – создание продукта по вашему макету. Для этого нужно обратиться в одно из отделений сети или загрузить документ на официальный сайт.

Примечательно: там же есть онлайн-конструктор, который упростит создание макета. Все функции интуитивно понятны и просты в освоении.

Из чего делают клише?

В копировальных центрах изготавливают такие виды клише:

• композитные – гарантируют качественный оттиск (передает мелкие детали), имеют длительный срок эксплуатации;

• полимерные – стандартный вариант с высокой скоростью изготовления без потери качества изображения;

• резиновые – этот тип клише используется в гербовых печатях. Их создание регламентировано ГОСТ.

Гербовые печати запрещено использовать коммерческим организациям в соответствии со статьей 160 ГК РФ. За нарушения предусмотрен штраф до 150 000 рублей.

Кому нужна печать?

Печать и штампы чаще всего заказывают:

1. Врачи – если у специалиста частная практика, ему необходимы средства для заверения актов приема медикаментов, создания отчетов и выписных листов;

2. Юридические лица – для ООО и ОАО важно взаимодействие с контрагентами, государственными органами. Заключение договоров и внутренний документооборот/отчетность проще организовать с печатью, подтверждающей распоряжение руководителя;

3. ИП – закон не обязывает индивидуального предпринимателя использовать печать. Но это упрощает работу с партнерами и госорганами.

Интересно знать!

То же касается и факсимиле – в законодательстве четко не прописаны ограничения на использование оттиска подписи, хоть в отдельных статьях ГК РФ есть упоминания этого способа заверения документов.

Помимо изготовления штампов, печатей, факсимиле и экслибриса, в отделениях копировального центра можно купить оснастку, штемпельные подушки и краски для нее.

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