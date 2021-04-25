Ликвидатор Чернобыльской аварии: «Один из молодых строителей полез в запрещенную зону, а через пять дней его не стало»

Ветеран МВД Карелии Андрей Павлов поделился воспоминаниями о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С момента крупнейшей катастрофы — аварии на Чернобыльской АЭС — прошло уже 35 лет. В ликвидации ее последствий принимали участие сотни тысяч человек. Ценой собственного здоровья, а зачастую и жизни, они тушили пожары, эвакуировали население, строили специальные сооружения, обеспечивали общественный порядок и безопасность. Среди этих людей было немало сотрудников органов внутренних дел. Один из них — ветеран службы БЭП МВД по Республике Карелия Андрей Петрович Павлов.



«Я стал одним из руководителей данного участка, — рассказывает Андрей Петрович, — в моем подчинении поначалу были одни пацаны-срочники. Работали круглосуточно по сменам: четыре смены в сутки по шесть часов каждая. Там, где уровень радиации был очень высокий, работы выполнялись строго по минутам или даже по секундам. У каждого при себе был „накопитель“, с помощью которого можно было установить, какой уровень радиации набрал. После смены требовалась серьезная обработка, всю одежду меняли и тщательно смывали с себя „пыль“. Того, кто „набирал“ свою дозу излучения, направляли в госпиталь, а затем переводили дослуживать на другое атомное производство страны, либо увольняли в запас».

Пословам Андрея Петровича, имели место и трагические случаи.

«Так, один из молодых строителей из любопытства полез в запрещенную зону, а через пять дней его не стало. Психологическая обстановка в команде была напряженной — в казарму все приходили только поспать, ни о каком досуге речи не было».

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