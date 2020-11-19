Ликвидация всех последствий аварий на электросетях Петрозаводска заняла почти сутки

Последствия аварий на ЛЭП, в результате которых без электроснабжения в четверг оказалось множество зданий в Петрозаводске, были полностью устранены только в пятницу во второй половине дня.

Это следует из сообщения МЧС Карелии.

"По состоянию на 15:00 мск. 20.11.2020 все потребители г. Петрозаводска подключены по штатной схеме", - говорится в сообщении.

Первые жалобы жителей города на отключения электричества начали поступать в четверг в середине дня.

Из-за непогоды пострадали потребители нескольких районов Петрозаводска. В их числе Соломенное, Сайнаволок, Кукковка и Старая Кукковка, Древлянка, Зарека, Сулажгорский кирпичный завод.