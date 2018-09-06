Лилии и розы начали выращивать на Валааме в Карелии

В этом году в Валаамском монастыре возвели цветочные теплицы, где круглый год будут выращивать лилии и розы.

Цветы предназначены для украшения храмов и икон по большим праздникам. А в праздник Успения Божией Матери наши лилии уже радовали всех паломников своей красотой.

Даже в холодное время года монастырь сможет обеспечить себя цветами, и никакое празднование не останется без удивительного вида и благоухания лилии – цветка Пресвятой Богородицы.

"В монастырских теплицах будет выращиваться белая лилия сорта "Бах". Сорт выбран специально, чтобы все желающие, в том числе и у кого есть аллергия на сильные запахи, могли присутствовать на долгих службах. Мы будем выращивать тысячу лилий каждый год, – и это наш небольшой дар Матери Божией в знак всегдашней памяти и любви к ней", - рассказал отец Михаил, послушающийся в цветочной теплице.